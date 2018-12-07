لهذا السبب غاب علي حصني عن مواجهة النجف

2018/12/07 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشف نادي القوة الجوية، سبب غياب مهاجمه علي حصني عن مواجهة الفريق امام النجف، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الاسبوع الحادي عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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