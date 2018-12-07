2018/12/07 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ائتلاف الوطنية، اليوم الجمعة، ما ذكرته إحدى الشخصيات بشأن محاولة رئيسها إياد علاوي إحداث انقلاب عسكري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف الوطنية ينفي ما قيل عن محاولة علاوي إحداث انقلاب عسكري) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف الوطنية ينفي ما قيل عن محاولة علاوي إحداث انقلاب عسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).