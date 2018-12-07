الخالصي: العملية السياسية تهيء لتقسيم العراق الى دويلات متعادية

2018/12/07 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي، العملية السياسية القائمة في العراق، مؤكداً انها :" تهيئ الاجواء لتقسيم البلد وتحويله الى دويلات متعادية ".

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