الصالحي: العراق آخر بلد تحترم فيه حقوق الانسان

2018/12/07 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي ،ان العراق هو اخر بلد يحترم حقوق التركمان ،مؤكدا عدم مشاركته في اية جلسة تشاورية في حال غياب الاستحاق القومي التركماني عن الكابينة الحكومية.

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