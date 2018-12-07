2018/12/07 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف " البناء " ان فالح الفياض مازال مرشحه لحقيبة وزارة الداخلية ، ولا نية لسحب ترشيحه.‏

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