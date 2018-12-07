2018/12/07 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد تحالف " البناء " ان فالح الفياض مازال مرشحه لحقيبة وزارة الداخلية ، ولا نية لسحب ترشيحه.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("البناء": عبد المهدي متمسك بترشيح الفياض للداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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