2018/12/07 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ البصرةانطلقت تظاهرة قرب ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل للعاطلين وإجراء اصلاحات تشمل إقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة.وكانت فرقت القوات الأمنية قبل ثلاثة أيام تظاهرة احتجاجية غاضبة قرب ديوان المحافظة وألقت القبض على تسعة من المشاركين فيها مع بعض الصحفيين، ثم أخلت سبيل الصحفيين بعد انتهاء التظاهرة، وتم الابقاء على المحتجين رهن الاحتجاز لحين اطلاق سراحهم يوم أمس بتدخل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).