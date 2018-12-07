بالفيديو.. حي فقير ببغداد يعاني من طفح المجاري

2018/12/07 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادنشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه طفح المجاري في احد شوارع منطقة ام الكبر والغزلان ببغداد.

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