الحزب الديمقراطي يرسل وفدين رفيعين للسليمانية لتشكيل حكومة الاقليم

2018/12/07 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يزور وفدان رفيعان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني منصف الاسبوع المقبل مدينة السليمانية للاجتماع مع كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير.

و وفق معلومات وتسريبات اليوم فان الوفدين سيجتمعان من الاتحاد الوطني، والتغيير لحسم تشكيلة حكومة اقليم كوردستان الجديدة.

وكان المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد قرر مؤخرا عقب اجتماع باشراف زعيمه مسعود بارزاني ترشيح النائب الاول للحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئيس الاقليم، والعضو القيادي مسرور بارزاني لمنصب رئيس حكومة كوردستان المقبلة.

وافرزت الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان التي جرت في شهر ايلول الماضي فوزا ساحقا للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ثم تلاه الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير ثالثا.

وكان المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني هيمن هورامي قد اعلن يوم الخميس ان ثلاثة اطراف اساسية ستشكل حكومة اقليم كوردستان المقبلة.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده امس في برلمان اقليم كوردستان، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير هذه الاطراف الاساسية ستشكل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان".

واضاف "نحن في المراحل البدائية في تشكيل الحكومة الجديدة ولن يتم استبعاد اي طرف يرغب بالمشاركة"، مؤكدا ان الديمقراطي الكوردستاني يؤيد تشكيل الحكومة باسرع وقت.

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