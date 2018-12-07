فتح مدخل لعجلات الأجرة في الكاظمية

2018/12/07 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]ألنت قيادة عمليات بغداد، فتح طريق لعجلات الأجرة في مدينة الكاظمية.وذكر بيان للعمليات تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه انه "تم فتح مدخل باب الحوائج لعجلات التكسي الصفراء [حصراً] بدايته من بعد بوابة بغداد ويرتبط بشارع المحيط داخل منطقة الكاظمية، ويفتح في تمام الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة التاسعة مساءً يومياً".وبين ان القرار جاء "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بتخفيف معاناة المواطنين من خلال فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بعد استتباب الوضع الأمني في العاصمة، وبإشراف اللواء الركن قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية ولغرض التخفيف من الزخم الحاصل عند دخول مدينة الكاظمية المقدسة".

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