قتل وإصابة 3 ارهابيين بكمين في جبال حمرين واعتقال مطلوب في نينوى

2018/12/07 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]قتلت قوة أمنية، 3 أرهابيين في سلسلة تلال حمرين واعتقلت قوة أخرى في محافظة نينوى.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان، ان "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين تتمكن من قتل إرهابي وجرح اثنين آخرين بعد نصيب كمين محكم لهم في سلسلة جبال حمرين".وأشار الى ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى، ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في منطقة الفيصلية، كما عثرت على ١٣ عبوه ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية في منطقة الحاصودية، وقد تم التعامل معها أصولياً".

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