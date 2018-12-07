2018/12/07 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية نفى اليوم إئتلاف الوطنية الأنباء التي تحدثت عن نية زعيمه إياد علاوي القيام بانقلاب عسكري قريب من خلال السيطرة على وزارة الدفاع.وكشف بيان صادر عن هيئة إسناد الائتلاف تابعته اليوم الثامن “تواصل قناة فضائية بعينها التعرض بالدس والتدليس لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي بمناسبة وبدونها، تارةً باعتماد الاكاذيب والاشاعات المغرضة، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما حقيقة نية اياد علاوي القيام بانقلاب عسكري عن طريق السيطرة على وزارة الدفاع صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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