عالية محمد الروسان - ناديجدا كروبسكايا - المرأة العاملة - الفصل الثالث: المرأة وتربيه الاطفال.

2018/12/07 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عالية_محمد_الروسان مراجعة وتعليق: علاء بريك الهندياشراف: عبد المطلب العلميبالنسبة للمرأة العاملة فان الحياة العائلية معناها ان تبقى مرتهنة الى محاولتها لرعاية الأطفال الى ما لا نهاية، فلا توجد امامها فرصة لتعليم الطفل كل ما يمكنها القيام به هو توفير ما يسد رمقه.مع ولادة الطفل تزداد الأعباء المنزلية على المرأة الفلاحة.وعلى كل الأحوال، ليس من الممكن التوفيق في نفس الوقت بين الخروج للعمل ورعاية الأ......

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