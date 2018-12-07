الدولار يتحول للهبوط والذهب يعزز مكاسبه بعد بيانات الوظائف

2018/12/07 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها بينما تحول الدولار الأمريكي للهبوط خلال تعاملات اليوم بعد تقرير الوظائف الشهري المخيب للأمال في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 155 وظيفة خلال شهر نوفمبر الماضي بأقل من توقعات المحللين، ومقابل 237 وظيفة في أكتوبر السابق له.

كما كشفت البيانات عن بقاء معدل البطالة عند أدنى مستوى له في 49 عاماً، فيما نمت الأجور بنحو 3.1% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر.

ومن شأن هذه البيانات أن تجعل الاحتياطي الفيدرالي حذراً بشأن المزيد من الزيادة في معدلات الفائدة، وذلك قبل اجتماعه في وقت لاحق من الشهر.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنحو 0.4% إلى 1248.80 دولار للأوقية.

فيما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% إلى 1243.13 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1388 دولار، بينما ارتفعت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنحو 0.1% إلى 112.81 ين.

أما بالنسبة لمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فقد تراجع بنحو 0.1% إلى 96.692، بعد أن سجل مستوى 96.921 في وقت سابق من التعاملات.

كما قلص عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات صعوده ليسجل مستوى 2.89% بعد أن كان قد تخطى مستوى 2.9% في وقت سابق من التعاملات.

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