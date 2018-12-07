محدث.. أسعار النفط تقفز 4% مع تقارير اتفاق أوبك وحلفائها

2018/12/07 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار النفط من مكاسبها لتتجاوز 4% خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تقارير تشير إلى توصل منظمة أوبك وحلفائها لاتفاق يقضي بخفض ملحوظ لإنتاج الخام.

وكشفت تقارير لوكالة رويترز وخدمة داو جونز الأخبارية اليوم أن أوبك وحلفائها اتفقوا على خفض إنتاج النفط بما يتراوح بين 1.2 و 1.3 مليون برميل يومياً.

وأنهت أوبك اجتماعاً في مقرها في العاصمة النمساوية "فيينا" أمس الخميس دون الإفصاح عن قرار بشأن خفض إمدادات النفط لكن بدلاً من ذلك تستعد لمناقشة المسألة اليوم الجمعة مع منتجي الخام من غير الأعضاء.

وبحلول الساعة 1:47 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم شهر فبراير بنسبة 4.7% ليصل إلى 62.86 دولار للبرميل.

في حين تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكية تسليم شهر خلال نفس الفترة، يناير بنسبة تزيد عن 4.4% إلى 53.75 دولار للبرميل.

وتأثر الذهب الأسود سلباً في وقت سابق من الجلسة من اعتماد القرار النهائي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بشأن مستويات إنتاج الخام على دعم روسيا.

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