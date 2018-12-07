2018/12/07 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس يصوّت النواب اليابانيون، الجمعة، على تشريع من شأنه أن يفتح الباب رسميا أمام العمال الأجانب للقيام بوظائف لا تتطلب مهارة، وربما الحصول على الإقامة.ويأتي القانون الجديد المتوقع إقراره، استجابة للتقلص الكبير في تعداد السكان بالبلاد، وارتفاع نسبة المسنين، حيث سيسمح المقترح الحكومي لمئات الآلاف من العمال الأجانب بالحياة والعمل في بلد لطالما عارض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تعالج شيخوخة سكانها بقانون يسمح للعمال الأجانب بالحصول على إقامة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تعالج شيخوخة سكانها بقانون يسمح للعمال الأجانب بالحصول على إقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).