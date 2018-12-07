فيديو.. وزارة النقل تتحدث عن تقدم كبير في ميناء الفاو

2018/12/07 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اصدرت الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل, الجمعة, مقطعا فيديوا يوضح التقدم في مراحل انشاء ميناء الفاو الكبير, وانجاز كاسر الامواج الشرقي.وقالت الشركة ان “المراحل التي وصل اليها كاسري الامواج في ميناء الفاو الكبير تشهد تقدما, حيث انجز بشكل كامل الكاسر الشرقي والذي يبلغ طوله ٨ كم و٢٠٠ متر ونفذته […]

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