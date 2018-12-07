الحدادي يقترب من الرحيل عن صفوف البلوجرانا

2018/12/07 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات لاعب برشلونة الإسباني، منير الحدادي، قريبًا من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، مع اقتراب نافذة الانتقالات الشتوية.اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية، ينتهي عقده مع البارسا

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