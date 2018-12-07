الرئيس الفرنسي يرفض استقبال وفد من حركة “السترات الصفراء”

2018/12/07 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، استقبال وفد من حركة “السترات الصفراء الأحرار” وذلك بعد طلب أفراد الحركة مقابلة ماكرون، قبل يومٍ واحد من

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