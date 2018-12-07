نهاية موسم هولدينغ مع أرسنال

2018/12/07 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعرض إبن الثالثة والعشرين عاماً للاصابة في المباراة التي جمعت فريقه بغريمه مانشستر يونايتد (2-2) الأربعاء في الدوري الممتاز، وخرج في الشوط الأول بعد احتكاك بمهاجم "الشياطين الحمر" ماركوس راشفورد.

وقال أرسنال في موقعه الرسمي "بإمكاننا التأكيد بأن روب هولدينغ يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الخارجي لركبته اليسرى.



سيخضع روب لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة"، كاشفاً "يتوقع أن تمتد عملية التعافي بين ستة وتسعة أشهر".

وتابع "جميع من في النادي سيعملون الآن بقدر الامكان من أجل الحرص على عودة روب إلى أرضية الملعب في أسرع وقت ممكن".

وبإصابة هولدينغ، لم يعد في تصرف المدرب الإسباني أوناي إيمري سوى قلبي دفاع هما اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس والألماني شكودران مصطفي في ظل إصابة اليوناني الآخر قنسطانطينوس مافروبانوس والفرنسي لوران كوسييلني الذي اقترب من العودة إلى الفريق.

وسيؤثر ذلك على استراتيجية إيمري الذي لعب بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع خلال المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري ضد بورنموث وتوتنهام ومانشستر يونايتد، لكن اصابة هولدينغ ستجبره على اللعب بتشكيلة تقليدية من أربعة مدافعين، أو قد يحتكم إلى السويسري شتيفان ليختشتاينر كقلب دفاع على الجهة اليمنى، كما فعل في المباراة الأخيرة ضد يونايتد.

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