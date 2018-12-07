المركزي للإحصاء: السليمانية أعلى مجموع سنوي للأمطار الساقطة عام 2017

2018/12/07 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في إحصائية رسمية، اطلعت عليه الغدير، إن "محافظة السليمانية شهدت خلال عام 2017 اعلى مجموع سنوي لكمية الامطار الساقطة خلال عام 2017 وبواقع 392.2 ملم".وأضاف الجهاز ان "اقل مجموع سنوي لكمية الامطار فقد سجل في محافظة ذي قار بواقع 27.0 ملم".يذكر ان العراق شهد خلال العامين الماضيين قلة تساقط الامطار في البلاد مما اثر بشكل مباشر على قلة الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات.انتهى.ص.هـ.ح.

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