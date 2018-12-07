2018/12/07 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو..بغداد| هوس الكتابة يستقطب شريحة من الشباب العراقي المثقف

مصدر الفيديو: vlYxj2btPac

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد| هوس الكتابة يستقطب شريحة من الشباب العراقي المثقف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد| هوس الكتابة يستقطب شريحة من الشباب العراقي المثقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).