25 مصابا جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة على حدود غزة

2018/12/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 25 فلسطينيا، الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن “25 متظاهرا أصيبوا جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة”.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن “مسيرات العودة هي امتداد للفعل الشعبي العظيم في انتفاضة الحجارة، التي أعادت إحياء القضية في كل العالم، واليوم تعيد مسيرات العودة تثبيت حقوق شعبنا في مواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية”.

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، “سيظل نضال شعبنا العادل والمشروع متواصلا حتى تحقيق أهدافه بالحرية والعودة، وستستمر مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة”.

من جهتها، قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، “إن المشاركة الجماهيرية اليوم جاءت لتؤكد على أنه بالإرادة الشعبية والروح الكفاحية العالية وبشلال الدم النازف، وبالوحدة الميدانية نستكمل معا مسيرة هذه الانتفاضة الكبرى وأهدافها التي أعادت القضية إلى واجهة الأحداث في العالم، حيث عبرت عن الكينونة والهوية النضالية الفلسطينية بأبعادها المختلفة، وجعلت وحدة الشعب الفلسطيني بكل فئاته السياسية والاجتماعية كناظم لها”.

وطالب القيادي في الجبهة الشعبية وعضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، ماهر مزهر، بالشروع الفوري في إنجاز الوحدة والمصالحة وبناء الشراكة الوطنية دون أي تسويف أو مماطلة وترتيب البيت الفلسطيني بمؤسساته التنظيمية والشعبية والرسمية، من خلال الحوار الوطني والشراكة الحقيقية، وتنفيذا للاتفاقيات الوطنية التي أجمعت عليها القوى، وبما يوحد طاقات الشعب الفلسطيني ويرسم استراتيجية المواجهة الحقيقية مع الاحتلال وبناء جبهة المقاومة الشعبية، بما يفتح الباب لمغادرة مرحلة الانقسام للتصدي للاحتلال ومشاريع الإدارة الأمريكية التصفوية.

وأكد مزهر، في اختتام مسيرات العودة، أن المشروع الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الرامي لإدانة المقاومة وحركة حماس باطل وغير شرعي ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال بكافة الأشكال، حيث سيوفر مشروع القرار الأمريكي الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه وارتكاب مجازره بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الهيئة الوطنية على اعتزازها بالفصائل المقاومة، التي تتصدى لاحتلال مجرم استيطاني غاصب، وتدافع عن أبناء شعبها في وجه آلة القتل والمجازر الإسرائيلية، معتبرة أن الرد الوطني الأمثل عليه هو استعادة الوحدة وتحقيق الشراكة.

وأشادت الهيئة بمواقف الدول العربية والإسلامية والدول المؤمنة بعدالة القضية، التي أسقطت مشروع القرار الأمريكي وأعلنت رفضها له والذي كان سيشكل غطاء لعدوان واسع على الشعب الفلسطيني الصامد في غزة.

ودعت الهيئة إلى أوسع اصطفاف والتفاف وطني وقومي وإنساني مع جماهير الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه المؤامرة الأمريكية وبما يعزز حالة التضامن والإسناد للشعب الفلسطيني والعمل على وضع الاحتلال وقادته في موقع المساءلة والعقاب والمقاطعة.

كما دعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة الـ38 ضمن مسيرات العودة والتي ستحمل اسم جمعة “المقاومة حق مشروع”، تأكيداً على شرعية المقاومة وحالة الإجماع والالتفاف حولها في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدفها.

وفي كفر قدوم بالضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما والتي خرجت إحياء للذكرى السنوية لانتفاضة الحجارة.

وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم في تصريح صحفي “إن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي منذ بداية المسيرة واعتلى أسطح منازل الفلسطينيين واستخدمها ثكنات عسكرية لقناصته، كما أطلق قنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق عولجوا ميدانيا”.

وأكد شتيوي، أن قوات الاحتلال بدأت باستخدام الرصاص الحي مباشرة خلال قمع المسيرة، مطالبا منظمات حقوق الإنسان التدخل لوقف هذا الإجراء الذي لا يتناسب مع طبيعة المقاومة السلمية التي يستخدمها أهالي البلدة للمطالبة بحقهم في التنقل بحرية على طريقهم التاريخي.

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