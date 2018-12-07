ترامب يعين وزيرا جديدا للعدل وسفيرة بلاده في الأمم المتحدة 

2018/12/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا يوم الجمعة.



تصوير: يوري جريباس - رويترز.

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة تعيين هيذر نويرت الصحفية السابقة في شبكة فوكس نيوز، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا للسفيرة المستقيلة نيكي هايلي.

وقال ترامب من البيت الابيض إن نويرت الذي تولت السنة الماضية منصب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيما لم تكن تحظى بأي خبرة سياسية، هي “امرأة موهوبة جدا وذكية جدا”.

كما أعلن ترامب الجمعة أنه عين وليام بار الخبير القانوني الجمهوري وزيرا للعدل بعدما كان تولى هذا المنصب مطلع التسعينات خلال رئاسة جورج بوش الأب.

وقال ترامب “منذ البداية، وضعت اسمه على رأس اللائحة” في معرض تفسيره لقراره تعيين بار خلفا لجيف سيشنز الذي أقاله الشهر الماضي على خلفية ملف التحقيق الحساس في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

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