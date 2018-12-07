بخط يده السيستاني يعزي بوفاة عالم دين سعودي من هو

2018/12/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية بخط يده شخصيا وبالحبر الأسود تعبيرا عن الحزن العميق لفراقه ، قدم المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني تعازيه إلى علماء السعودية الشيعة في وفاة أحد علماء مدينة الإحساء السعودية.وكشف المرجع في برقية عزاء رسمية تلقت اليوم الثامن نسخه منها ، وموجهة لعائلة الفقيد طاهر السلمان، إلى أنه “قضى عمره …

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