2018/12/07 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف يفرض التعادل على الجوية ويهدي الصدارة للشرطة

تأریخ التحریر: : 2018/12/7 18:30

• 26 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف يفرض التعادل على الجوية ويهدي الصدارة للشرطة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف يفرض التعادل على الجوية ويهدي الصدارة للشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).