كردستان تدعو الطيران المدني العراقي لإغلاق مطار السليمانية امام تركيا

2018/12/07 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..دعت ادارة مطار السليمانية الدولي في كردستان ،اليوم الجمعة، سلطة الطيران المدني العراقي لإيقاف الرحلات الجوية الدولية في احدى مطاراتها مع تركيا.وذكر مسؤول العلاقات العامة والاعلام في مطار السليمانية محمد سعيد في بيان تلقته /المعلومة/، ان” سلطة الطيران المدني العراقي والحكومة الاتحادية مقصرة امام قرار إيقاف الرحلات الجوية من والى مطار السليمانية […]

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