محمد الحنفي - على هامش انعقاد المؤتمر الوطني السادس للك.د.ش: هل يتم الحد من سطوة الانتهازيين في الأجهزة المختلفة؟.....4

2018/12/07 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي التجربة المرة للانتهازيين في صفوف الك.د.ش:.....1وإن مشكلة الك.د.ش، ليست في التأسيس، وليست في المبدئية، وليست في المبادئ، وليست في البرامج، وليست في الأهداف، وليست في القيم الكونفيدرالية، وليست في الأخلاق النضالية للكونفيدراليين، الذين يكادون يعرفون من فكرهم ومن ممارستهم في كل مكان من هذا الوطن وخاصة في الأماكن النائية منه وإذا كان المشكل ليس في كل ذلكن فمن أين يأتي المشكل إذن؟إن ال......

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