رائد الحواري - قصة الومضة والتكثيف -قصة طويلة- جروان لمعاني

2018/12/07 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رائد_الحواري قصة الومضة والتكثيف"قصة طويلة"جروان لمعانيهناك أنواع أدبية بحاجة إلى قدرات خاصة واستثنائية، فقصة وقصيدة الومضة من الأنواع الأدبية التي يتقن تقديمها المبدع فقط، الذي يمتلك القدرة على التكثيف والاختزال وعلى استخدام اللغة التي تخدم الفكرة، بكل تجرد لم أتوقع أن تقدم لنا قصة "سندريلا" بهذا الشكل المعاصر، فقد استطاع "جروان لمعاني" معصرنة القصة التي قدمها بهذا الشكل: "المرأة التي انتعل......

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