ريتا عودة - ((أُحِيكُ مِنَ الغِيَابِ غَابَة))

2018/12/07 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة (1)القناديلُ التيأشبعوها ركلاً، نهضتْ...فأضَاءَتْ طريقَ العَائدينَإلى الخُيُولِالتي تُركَتْفي بساتينِ الصَّبَارِوالزَّيتونِ...وحيدة....وحيدة.***(2)((وجعُ أُنثى))عالقة بين خيطانٍ لزجة لعنكبوتٍ سَاديّ يتلذّذُ بإيلامي..!عالقة ة ة..لا شيء يحرِّرُني من عنقِ القمقمِ إلاَّ الكتابة.***(3......

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