الداخلية الفرنسية: لا تسامح مع عناصر

2018/12/07 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الجمعة، أن السلطات لن تظهر أي تسامح مع المتطرفين الذين ينتهجون العنف ويخططون للمشاركة في احتجاجات أخرى لحركة "السترات الصفراء" غدا السبت.

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