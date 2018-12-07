2018/12/07 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران، اليوم الجمعة، إن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفاد بأنه سيلقي كلمة أمام الشعب الفرنسي بداية الأسبوع المقبل عن حركة (السترات الصفراء)، حيث إنه من المخطط أن تشهد فرنسا تظاهرات عنف مجددًا غدًا السبت بسبب ارتفاع أسعار المعيشة.

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