موجة من الثلوج والسيول تجتاح 15 محافظة إيرانية وإصابة 1075 شخصًا

2018/12/07 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاحت موجة من الثلوج 9 محافظات إيرانية فيما حدثت سيول في 6 محافظة أخرى، أحدثت إتلافات بسبب تدهور البنية التحتيبة.

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