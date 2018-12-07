تداعيات قضية خاشقجي البنتاغون: القضية لم تؤثر على العلاقات العسكرية مع السعودية

2018/12/07 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ (جوزيف دانفورد) رئيسُ هيئةِ الأركانِ الأميركيةِ المشتركةِ أن قضيةَ مقتلِ الصحفي جمال خاشقجي لم تؤثرْ على سياسةِ الولاياتِ المتحدةِ الدفاعيةِ تجاهَ السعوديةِ وبالتالي على

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