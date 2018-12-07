التعادل الايجابي يحسم مواجهة القوة الجوية والنجف في الدوري الممتاز

2018/12/07 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله، مباراة القوة الجوية أمام النجف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي بإطار منافسات الاسبوع الحادي عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.الضيوف افتتحوا التسجيل اولاً عن طريق اللاعب علاء الشبلي في الدقيقة 80، لكن القوة الجوية سرعان ما عدل الكفة عن طريق اللاعب امجد راضي في […]

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