مكتب السيستاني: الاحد هو الاول من ربيع الاخر

2018/12/07 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الجمعة، ان يوم الاحد المقبل هو الاول من شهر ربيع الاخر.

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