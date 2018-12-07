بالصور.. مارثون في بغداد للايتام

2018/12/07 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن تنظيم مارثون في وسط العاصمة للايتام.

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