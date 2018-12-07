2018/12/07 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة المصابين جراء تناولهم "فطر سام" في منطقة "راپـڕین" التابعة لمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان لتبلغ 16 حالة.

وسجلت حالة اصابة واحدة في ناحية "جوار قورنه" فيما تسمم اثنان اخران في "قضاء" رانية.

وقالت مصادر صحية مسؤولة ان الحالات الثلاث تم نقلها الى مستشفى طوارئ رانية العام.

واكدت المصادر ان حالة المصابين الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

وبهذا فان الاصابات بسبب تناول "الفطر السام" ارتفعت الى 16 حالة خلال الـ24 الساعة الماضية في حدود "راپـڕین".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة الاصابات بـ"الفطر السام" في منطقة بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة الاصابات بـ"الفطر السام" في منطقة بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).