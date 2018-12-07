2018/12/07 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 17 فلسطينيا اليوم الجمعة من المشاركين في فعاليات مسيرة العودة شرق قطاع غزة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي.وبدأ المتظاهرون عصر اليوم، بالتوافد إلى مخيمات

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