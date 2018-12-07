السيطرة على حالات نفوق جديدة لأسماك الاحواض في الفلوجة

2018/12/07 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حكومة محافظة الانبار المحلية ، اليوم الجمعة ، سيطرتها على حالات جديدة للتفوق مئات الأسماك في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .وقال قائممقام قضاء عامرية

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