2018/12/07 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو..هواة صيد الطيور يتجولون بين ادغال هور المسحب شمال البصرة

مصدر الفيديو: YrjoJCIVU1o

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