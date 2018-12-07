برلين تنفي أي إجماع أوروبي على عقوبات ضد روسيا

2018/12/07 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، الجمعة، أن بلاده لا تتوقع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب الخلاف مع أوكرانيا، ما دامت جهود نزع فتيل التوتر مستمرة.ونقلت “روتيرز” عن ماس قوله للصحفيين: “في هذا الوقت أعتقد أنه سيكون من الخطأ الحديث عن عقوبات جديدة لأن هناك جهودا تبذل للحد من التوتر”.[…]

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