2018/12/07 | 18:55

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عائلة أبو حسين في كربلاء تعيش مأساة كبيرة تختزل معاناة السنين مع الفقر والعوز – تقرير

عائلة أبو حسين في محافظة كربلاء، تعيش مأساة كبيرة، تختزل معاناة السنين، مع الفقر والعوز، والمنزل غير الصالح للمعيشة.

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