وزير النفط: اتفاق اوبك سيستمر لستة اشهر

2018/12/07 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الغضبان في تصريح نشرته "رويترز" وتابعته " الغدير "، إن "الدول الأعضاء في منظمة أوبك توصلوا إلى إقرار تخفيض إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل، وأن الاتفاق سيستمر لمدة 6 أشهر". وأضاف، يجب علينا القبول بهذا لأننا في مركب واحد. من جهته، علق الرئيس التنفيذي لـ"بلاك غولد انفستورز" غاري روس، أحد مراقبي "أوبك" المخضرمين بالقول إن "الضغط السياسي الأمريكي كان عاملا مهيمنا في اجتماع (أوبك) هذا، وحد من نطاق الإجراءات السعودية لإعادة التوازن إلى السوق.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن أحد المشاركين في الاجتماعات قوله إن أوبك وافقت على إعفاء إيران من خفض الإنتاج، بعد رفضها أي التزامات بالإنتاج، ما دامت خاضعة للعقوبات الأمريكية. انتهى ع.س

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