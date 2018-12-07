2018/12/07 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو..لارتفاع الاسعار يلجأ الناس الى شراء الملابس من "البالة" بعيدا عن المراكز التجارية ..فقار فاضل

مصدر الفيديو: TKEtA_p0e4I

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