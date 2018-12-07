وفاة فتاة بسبب السيول في السليمانية

2018/12/07 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الجمعة ان فتاة تبلغ من العمر 16 عاما لقيت حتفها غرقا بالسيول الجارفة التي اجتاحت قريتها التابعة لناحية "سـ‌نگاو".

تتمة..

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