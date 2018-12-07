الموصل توجه نداءً إلى بارزاني بإغاثة مخيمات النازحين

2018/12/07 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

وجّه قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي اليوم الجمعة، نداء إلى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لإغاثة مخيمات السلامية والنمرود وبعض القرى القريبة التي اجتاحتها السيول وتم اجلاء ساكنيها إلى أماكن أخرى.

وقال الاعرجي في بيان صحفي تلقى”النور نيوز” نسخة منه ” نناشدكم باسم الإنسانية أن توعزوا إلى منظمة البارزاني الخيرية بالتحرك لإنقاذ وإغاثة اهلنا في تلك المخيمات والقرى بمواد إغاثية تتمثل بالبطانيات والمواد الغذائية والعينيه وأنتم اهلا للانسانيه ونوجه لسيادتكم الشكر والامتنان مقدما”.

وشهدت هذه المناطق المذكورة اليوم وامس موجة امطار شديدة تسببت بسيول كبيرة

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