2018/12/07 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القبض على عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في محافظة نينوى.

ونقل المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن قوله ان “مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة، وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني، تمكنت من القبض على مكونة من 3 عناصر تتاجر بالعملة المزيفة”.

واوضح انه “تم القبض على العصابة بحوزتها اكثر من 17000 الف دولار مزيف”.

واشار الى انه “تم تسليم افراد العصابة الى الجهات المختصة من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في الموصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).