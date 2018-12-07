2018/12/07 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الجمعة، جدول اعمال جلسة يوم غد السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجددا..جلسة مجلس النواب تخلو من التصويت على الكابينة المتبقية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجددا..جلسة مجلس النواب تخلو من التصويت على الكابينة المتبقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).