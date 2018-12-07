2018/12/07 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الجمعة، ان الاتفاق الاخير لمنظمة اوبك بتخفيض الانتاج سيستمر لستة اشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: اتفاق اوبك لخفض الانتاج سيستمر لستة اشهر ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: اتفاق اوبك لخفض الانتاج سيستمر لستة اشهر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).