دار الازياء العراقية تنظم عرضا للازياء الفلكلورية في مدينة اور الاثرية

2018/12/07 | 20:12

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

نظمت دار الازياء العراقية عرضا للازياء الفلكلورية التاريخية لحضارة وادي الرافدين، اليوم الجمعة، في مدينة اور الاثرية بمحافظة ذي قار.





شبكة اخبار الناصرية:نظمت دار الازياء العراقية عرضا للازياء الفلكلورية التاريخية لحضارة وادي الرافدين، اليوم الجمعة، في مدينة اور الاثرية بمحافظة ذي قار.

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